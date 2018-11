تفعيل الاتفاقيات المبرمة بين منظمة اليونيسكو والمؤسسات الليبية

زار وفد رفيع المستوى من وزارة التعليم بحكومة الوفاق الوطني برئاسة أمين عام اللجنة الوطنية الليبية للتربية والثقافة والعلوم عبدالمنعم أبولائحه المنظمة الدولية للتربية والثقافة والعلوم (اليونيسكو) بمقرها في العاصمة الفرنسية باريس.

وبحث الوفد الذي ضم كلٌ من مندوب ليبيا لدى اليونسكو ورئيس جامعة طرابلس ورئيس هيئة أبحاث العلوم الطبيعية والتكنولوجيا ومدير عام مصلحة الآثار الدكتور وعضو مجلس إدارة النهر الصناعي ومنسق مشروع جامعة بنغازي ومدير مركز الاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء وخبير الآثار الموظف بالمندوبية الليبية، خلال زيارته الأربعاء الماضي مراجعة كافة الاتفاقيات المبرمة معها منذ سنوات من طرف مؤسسات ليبية وبحث سبل إعادة تفعيلها بآليات جديدة تتوافق واحتياجات وأولويات المرحلة.

من جانبه أبدى الأمين العام للجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم بوزارة التعليم خلال لقاء تقابلي جمعه بعدد من المسؤولين بالمنظمة عددًا من الملاحظات المتعلقة بآلية عمل المنظمة داخل الساحة الليبية، والتي كان في مقدمتها كيفية إدارة المشاريع وإعادة النظر في طريقة تنظيم ورش العمل خاصة فيما يتعلق بالخبراء المقترحين من المنظمة لتنفيذ ورش العمل.

