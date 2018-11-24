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طمزين تحتضن ملتقى للمصالحة الوطنية

تم النشر منذُ 8 دقائق
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

شهدت بلدة طمزين في جبل نفوسة، ملتقى للمصالحة الوطنية ضم مناطق الجبل الغربي بما فيها غريان وجادو وكاباو وباطن الجبل إضافةً إلى غدامس.

واستقبل شيوخ طمزين وأعيانها وفود المصالحة، قبل أن تتحول خطبة الجمعة إلى دعوة للتصالح بين الليبيين وتبيين أهمية الصلح ولم الشمل بعد التسامح والوفاق.

وتمحور الملتقى حول التصالح بين أهل كاباو وقبائل الصيعان، خاصة بلدة تيجي، لرأب الصدع بين الأهل.

وقرر الحضور في ختام الملتقى تحديد يوم 24 ديسمبر المقبل ليكون موعدا للقاء جديد في إحدى مناطق الصيعان بباطن الجبل، بهدف المضي في المصالحة الوطنية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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