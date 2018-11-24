إسبانيا تُطلق عمليات لإنقاذ المهاجرين في المياه الدولية بين ليبيا وإيطاليا

كشفت ثلاث منظمات غير حكومية من برشلونة أمس الجمعة إطلاقها لعملية إنقاذ مشتركة لمهاجرين قبالة سواحل ليبيا، حيث لم تعد توجد أي سفينة مساعدة منذ أواخر سبتمبر.

هذا وتشارك في العملية ثلاث سفن هي “أوبن آرمز” التابعة لمنظمة “بروآكتيفا أوبن آرمز” الإسبانية، و”سي ووتش 3″ التابعة لمنظمة “سي ووتش” الألمانية، و”ماري جونيو” التابعة لمنظمة “ميديتيرانيا” الإيطالية.

وتجوب السفن الثلاث منذ الجمعة الماضية المياه الدولية بين إيطاليا وليبيا.

ومنذ آخر عملية إنقاذ نفذتها السفينة “أكواريوس” نهاية سبتمبر لم تعد توجد في المنطقة أي سفينة تابعة لمنظمة غير حكومية.

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