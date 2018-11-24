المتوسط:

قام الوفد الليبي المشارك في اللقاء «الاقتصادي الليبي- الهولندي»، بعقد سلسلة من الاجتماعات مع الوزارات المختصة في الحكومة الهولندية وعدد من الشركات النفطية وشركات خاصة بالموانئ والصناعات الزراعية، وذلك لإطلاق مشروع شراكة يستهدف دعم القطاع الحكومي من خلال برامج للتدريب في هولندا، وتقديم الاستشارات للقطاع، إضافة للزيارات الميدانية.

واختتم الوفد الليبي المشارك في اللقاء الاقتصادي الليبي الهولندي اجتماعاته أمس الجمعة بلقاء وزيرة الخارجية الهولندي لشؤون التعاون الدولي، التي أكدت على استعداد بلادها للإسهام في مرحلة البناء والتعمير في ليبيا من خلال الشركات والمؤسسات الهولندية.

كما تم الاتفاق على العمل على عودة الشركات الهولندية للعمل في ليبيا ودعم القطاع الخاص في البلدين بتقديم التسهيلات اللازمة والتي تشمل إجراءات التنقل وتبادل المعلومات وفتح فرص العمل والمنافسة.

The post وفد ليبيا المشارك في اللقاء «الاقتصادي الهولندي» يختتم جولته بإطلاق اتفاقية لدعم القطاع الحكومي appeared first on صحيفة المتوسط.

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