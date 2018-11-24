الجازوي لــ”وال” : فئة مبتوري الأطراف أصبحت فئة منسية سواء في الأمور الإدارية أو المالية و حتى في المساعدات

بنغازي 24 نوفمبر 2018 (وال) – أقيم بمركز تنمية وإبداعات الطفل في مدينة بنغازي اليوم السبت احتفالية وتكريم لمبتوري الأطراف من جهاز الشرطة، تحت شعار(روحي وجسدي فداء للوطن).

وفي تصريح – لوكالة الأنباء الليبية – قال رئيس منظمة روابط الخير للأعمال الخيرية، صالح يونس الجازوي أن هذه الفئة من مبتوري الأطراف تنادت لمحاربة الاٍرهاب والدواعش، فالتقينا اليوم بهم لنقدم لهم التحية اجلالا وإكراما لهؤلاء الرجال الذين قدموا الروح والجسد فداء للوطن من أجل تحريره من الاٍرهاب.

وتابع الجازوي أن هؤلاء الأبطال قدموا لنا الراحة والاستقرار بالإضافة إلى أرواحهم على أكفهم في سبيل الله.

وبين أن هذه الفئة أصبحت منسية ولم تعد تذكر سواء في الأمور الإدارية أو المالية وحتى في المساعدات، فهذا أقل شيء نقدمه لهم اليوم بهذه اللفتة وفي نفس الوقت تكون للفت انتباه المسئولين لكي يهتموا بهم.

وفي ذات السياق، ذكر العقيد التابع لمديرية أمن بنغازي في وزارة الداخلية المؤقتة ومساعد رئيس مركز ابن زهر للخدمات الطبية وعضو في لجنة الجرحى المصابين، الصيدلي محمود عبدالله الزاوي أن هذا الاحتفال قامت به اللجنة تكريما وتقديرا للاخوة الشهداء الأحياء المبتورين الأطراف التابعين لوزارة الداخلية.

وأكمل الزاوي أن هؤلاء الناس ضحوا بأنفسهم من اجل أمن وأمان واستقرار البلاد ومن أجل راحة الوطن والمواطن وهذا أقل شيء نقدمه لهم ونتمنى لباقي جرحانا بالشفاء العاجل.(وال – بنغازي). أ س/ س ع / ر ت

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال