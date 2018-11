ماذا طلب «القذافي» من «محمد بن راشد» في 2004

كشف حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عن طلب غريب تلقاه من الزعيم الليبي الراحل، العقيد معمر القذافي عام 2004، وذلك عبر اتصال هاتفي جرى بينهما.

وقال “بن راشد” في حوار أجرته معه صحيفة “الشرق الأوسط“:

“بعد اعتراف ليبيا ببرنامجها النووي تلقيت من القذافي اتصالا قال لي فيه: “أريد طرابلس مثل دبي وأن تكون العاصمة الاقتصادية لإفريقيا”.

وأشار إلى اللقاء الذي جمعه بالقذافي في خيمة بمدينة سرت، مؤكدا أن الزعيم الليبي قال:

“أنا قمت بثورة شعبية وأنت قمت بثورة اقتصادية، وأريد الآن القيام بثورة اقتصادية تبدأ من طرابلس”.

وكشف ابن راشد، أن دبي أرسلت فريقا أعد دراسات ليتحول مطار معيتيقة إلى عاصمة جديدة، وجهزت دراسات للمدارس والمستشفيات ولمركز مالي ومشاريع للبنية التحتية، مشيراً إلى أن النظام الليبي لم يكن جاهزاً لاستقبال تجربة من هذا النوع.

وقال حاكم دبي:

“البطء القاتل في القرار والتنفيذ وتنافس اللجان والأجهزة ونذر الفساد كلها عوامل دفعت الوفد الإماراتي إلى الانسحاب، فغاب مشروع كان يمكن أن يجنب ليبيا مصيرها الحالي القاتم”.

