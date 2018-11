إسبانيا تُطلق عمليات لإنقاذ المهاجرين قبالة سواحل ليبيا

المتوسط:

أفادت ثلاث منظمات غير حكومية من برشلونة، بإطلاقها لعملية إنقاذ مشتركة لمهاجرين قبالة سواحل ليبيا، حيث لم تعد توجد أي سفينة مساعدة منذ أواخر سبتمبر.

وأشارت المنظمات إلى أنّ هذه العملية يُشارك فيها ثلاث سفن هي أوبن آرمز التابعة لمنظمة بروآكتيفا أوبن آرمز الإسبانية، وسي ووتش 3 التابعة لمنظمة سي ووتش الألمانية، وماري جونيو التابعة لمنظمة ميديتيرانيا الإيطالية، إذ تجوب السفن الثلاث منذ الجمعة الماضية المياه الدولية بين إيطاليا وليبيا.

ومنذ آخر عملية إنقاذ نفذتها السفينة “أكواريوس” نهاية سبتمبر لم تعد توجد في المنطقة أي سفينة تابعة لمنظمة غير حكومية.

