قدمت منظمة أيادي الخير للأعمال الخيرية 700 سلة غذائية للأرامل والمطلقات وعائلات تاورغاء و الطوارق النازحة ببني وليد .

وتشمل السلة الغذائية المقدمة من برنامج الغذاء العالمي بالتعاون مع مفوضية المجتمع المدني بني وليد على كمية من السلع التموينية الأساسية، إذ تهدف هذه المساعدات إلى تخفيف العبء على المواطن في ظل الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة في البلاد.

