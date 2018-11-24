استعدادات لعقد ملتقى مشايخ وحكماء وأعيان بنغازي الكبرى

بنغازي 24 نوفمبر 2018 (وال)- قال المتحدث الرسمي لمجلس حكماء وأعيان بنغازي اليوم السبت، إن ملتقى مشايخ وحكماء وأعيان بنغازي الكبرى من توكرة شرقاً إلى قمينس غرباً إلى سلوق جنوباً سيعقد يوم الثلاثاء المقبل ببلدية بنغازي .

وأضاف أيمن الخفيفي – لوكالة الأنباء الليبية – أن الملتقى الذي سيقام بقاعة فنيسيا، سيناقش خلاله عدة أمور أمنية واجتماعية، كما سيتطرق عدة أمور أبرزها قضايا القتل الخطأ والعمد، والتهجير القصري لأقارب الجاني، وتحديد قيمة الدية للمقتول .

وأشار الخفيفي إلى أن الملتقى سيناقش أيضاً من الملزم بالترحيل من أهل الجاني، وعدم حرق منازل أقارب القاتل، إلى جانب توقيع ميثاق شرف بين جميع القبائل .

وأوضح الخفيفي أنه في حال تم حرق ممتلكات أهل وأقارب الجاني من قبل أهل المجني عليه “أولياء الدم”، تتحمل القبيلة دفع كافة التعويضات، ورفع الغطاء الاجتماعي عن المعتدين . (وال- بنغازي) م ك/ ر ت

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