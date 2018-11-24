ملتقى في طرابلس يبحث مآسي الجنوب

انعقد في طرابلس ملتقى آفاق التنمية في الجنوب الليبي بحضور عدد من الوزراء والوكلاء ورؤساء الهيئات وعدد من رجال الأعمال، لبحث سبل دعم المناطق الجنوبية من أجل ضمان أمنها واستقرارها.

وخلص الملتقى إلى ضرورة دراسة متطلبات قطاع الخدمات في الجنوب من أجل المساهمة في تنمية واستقرار المنطقة، والخروج برؤية مشتركة لتنمية الجانب الاقتصادي، وضمان أن يعيش أهالي الجنوب بأمن وسلام يساهم في بناء وإرساء دعائم الاستقرار.

ويقول متابعون للشأن المحلي إن هذه الخطط بحاجة لتطبيق سريع ينعكس على أوضاع الجنوب بشكل مباشر، لا أن تكون هذه التوصيات كسابقاتها التي ظلت حبيسة الأدراج.

ويُعاني “الجنوب المنسي” من فراغ أمني وبطالة وحالة عامة متأزمة يعزوها المراقبون إلى غياب التنمية في هذه المناطق وانتشار الجريمة والتهريب، ونتج عن كل ذلك نزوح جماعي إلى الشمال.

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