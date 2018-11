المتوسط:

قال سيرغي لافروف وزير الخارجية الروسي، إنَّ حل الأزمة الليبية يتطلب وجوب التحدث مع جميع الأطراف.

وأشاد سيرغي لافروف، بالدولة الإيطالية لكونها رتبت بنجاح كبير مؤتمر باليرمو الذي قدّم مساهمة إضافية في تحقيق نتيجة ناجحة للأزمة الليبية حسب قوله.

وفي سياقٍ ذي صلة، قال وزير الخارجية الإيطالي إينزو موافيرو ميلانيزي، إنَّ إيطاليا تعتمد على التعاون مع روسيا لحل الأزمة الليبية.

