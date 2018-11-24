“دومة” يروي تفاصل هجوم تازربو الإرهابي

تحدث عضو مجلس النواب عن مدينة تازربو محمد دومة، عن تفاصيل الهجوم الإرهابي الذي استهدف مديرية أمن المدينة.

وقال دومة لبرنامج “LIVE” على قناة “218 NEWS”، السبت، إن مجموعة من عناصر تنظيم داعش الإرهابي هاجمت أمن مدينة تازربو واستعملت أسلوب التمويه، حين أظهرت أنهم عناصر تتبع الجيش الوطني قبل أن يدخلوا للمدينة ويشنوا هجومهم على مديرية الأمن.

وأضاف دومة أن هذا الهجوم الغادر أسفر عن مقتل 9 أشخاص وصفهم بـ”الشهداء” وإصابة 14 شخصاً وخطف أكثر من 12 آخرين، ما يزال مصيرهم مجهولاً حتى اللحظة.

وعن إدانة رئيس مجلس النواب للهجوم قال دومة إنها خطوة جيدة لكنها غير كافية، مطالباً بدعم أكبر لمدينة تازربو من قبل الحكومة المؤقتة والقيادة العامة للجيش الوطني.

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