سلامة: طرابلس تسير نحو تحرير الدولة من وطأة التشكيلات المسلحة

قال مبعوث الأمم المتحدة لدى ليبيا غسان سلامة، السبت، إن الوضع في مدينة طرابلس يسير نحو تحرير الدولة من وطأة التشكيلات المسلحة عليها.

وأكد سلامة، في تسجيل صوتي نشره موقع البعثة، أثناء زيارته لمدينة ترهونة، أن الوضع في طرابلس لن يتغير بين ليلة وضحاها، مضيفا أن البعثة تريد أن تحرر الإرادة الوطنية من الضغوط التي تمارس عليها، ومن الابتزاز المستمر لها، ومن محاولة استغلالها من قبل فئات معينة على حساب أخرى.

وشدد سلامة على استمرار وقف إطلاق النار؛ “لأنه تحت وقع إطلاق النار تصعب الحركة”، مبينًا أن البعثة تصرّ على فتح صفحة جديدة يجري من خلالها المطالبة بالحقوق المشروعة بطريقة سلمية، بحيث لا يتقاتل أبناء الوطن الواحد على توزيع الثروات والميزانيات.

وتحدث سلامة لممثلي ترهونة عن أن المجموعات المسلحة انسحبت من بعض الأماكن في طرابلس، وأنه بُدئ بتنفيذ الترتيبات الأمنية، والإصلاحات الاقتصادية، وإجراء تعديلات وزارية.

ومن جهة أخرى، أوضح سلامة أن الهدف من عقد الملتقى الوطني هو أن يتمكن الليبيون من اتخاذ قرار بشأن تحديد موعد الانتخابات، وإطار العمل الدستوري، وآلية لحسن توزيع الموارد، مؤكدًا أن البعثة سترفع هذه التوصيات لمجلس الأمن الذي سيضغط من أجل تنفيذها.

يُذكر أن مدينة طرابلس شهدت اشتباكات مسلحة دامت قرابة شهر، قبل أن تعلَن المصالحة وتنسحب القوات المتمركزة فيها إلى ثكناتها.

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