في زيارته الأولى لترهونة.. «سلامة» يُؤكد على عقد الملتقى الوطني

التقى رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا غسان سلامة، أعضاء مجلس البلدية ونواب المدينة والأعيان لبحث الترتيبات الأمنية الجديدة في طرابلس وخطة الأمم المتحدة في ليبيا بما فيها الملتقى الوطني والانتخابات.

وتحدث غسان سلامة، إلى ممثلين عن ترهونة قائلاً: “منذ اتفاق وقف إطلاق النار، تحسن الوضع في طرابلس وانسحبت مجموعات مسلحة من بعض الأماكن وتم الشروع بتطبيق الترتيبات الأمنية وتنفيذ إصلاحات اقتصادية وإجراء تعديل وزاري.. صحيح أن الأمور لا تحدث في ليلة وضحاها إلا أننا نرى تغييرات فعلية.”

وأضاف سلامة،: “نعقد الملتقى الوطني من أجل أن يتمكن الليبيون من اتخاذ قرار بشأن تحديد موعد الانتخابات وإطار العمل الدستوري وآلية لحسن توزيع الموارد ومواضيع أخرى.. سنرفع هذه التوصيات لمجلس الأمن في الأمم المتحدة والذي بدوره سيضغط من أجل تنفيذها”.

