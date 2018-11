وقفة تضامنية في مصراتة ضد عقوبات مجلس الأمن على صلاح بادي

عُقد صباح السبت بمدينة مصراته لقاء هام ضم مجموعة من الشخصيات الوطنية الليبية ومن مختلف المناطق الليبية.

وأوضحت مصادر من المدينة لـ«عين ليبيا» أن اللقاء شارك فيه ما يقارب الـ300 شخصية وبحضور العميد طيار صلاح بادي.

هذا وشارك الحضور في وقفة تضامنية مع بادي ضد قرار عقوبات مجلس الأمن الدولي المفروضة عليه.



يشار أن هذا اللقاء تزامن مع لقاء رئيس بعتة الأمم المتحدة لدى ليبيا غسان سلامة بآمر اللواء السابع في مدينة ترهونة.

