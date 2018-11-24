الصحفية الإيطالية “مينوتشي” تفضح إدراة إعلام خارجية الوفاق 

أخبار ليبيا 24 – خاص
أبدت الصحفية الإيطالية ”فرنشيسكا مينوتشي” استغرابها من التدوينة التي نشرتها إدارة الإعلام الخارجي التابعة لوزارة الخارجية بحكومة الوفاق.
وكانت إدارة الإعلام الخارجي أعلنت أن الصحفية الإيطالية التي غادرت الأراضي الليبية عبر مطار معيتيقة ، قد قامت بزيارة عمل شملت العديد من المواضيع الصحفية ، واختتمت برنامج عملها بحضور احتفالات المولد النبوي الشريف بالعاصمة طرابلس.
ونفت الصحفية مينوتشي هذه الأخبار، قائلة – في تغريدة لها على حسابها الرسمي على التويتر – إنها لم تؤدي الأعمال التي كان من المفترض القيام بها ، والتي جاءت من أجلها .
وأكدت مينوتشي أنها قد جاءت إلى ليبيا بغرض زيارة ميناء مصراتة ، والإطلاع على مراكز إيواء اللاجئين، منوهةً بأنه لم يسمح لها بذلك ، وكل ما تقدمت به من طلبات تتعلق بتأدية مهامها الصحفية التي جاءت لأجلها لم يتم قبولها.
وعلى ما يبدو أن إدارة الإعلام الخارجي لم تمكنها من ذلك لأسباب غير معلومة ، الأمر الذي اضطر الصحفية إلى الاستقصاء عن معلومات حول موضوع السفينة “نيفين” التي كانت تقل مهاجرين غير قانونيين رفضوا النزول إلى ليبيا وظلوا على ظهر السفينة لأيام طويلة ، حتى تم إنزالهم بالقوة.
ولفتت إلى أنها لم يطلب منها أحد تغطية الاحتفالات بمناسبة المولد النبوي ولم تفعل ، وكل ما طلبته لم يستجب له.
ويضع مراقبون ومحللون سياسيون كثرة هذه الهفوات وتكرارها فى حكومة الوفاق فى إطار إستراتيجية إعلامية لتضخيم الدعم الدولي والإعلامي لها وبها .
يشار إلى أن حكومة الوفاق وضعت في موقف محرج بعد زيارة المواطن المالطي “نيفيل جافا” الذي انتحل صفة مبعوث رئيس الوزراء المالطي “جوزيف موسكات” إلى ليبيا .
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