الصحفية الإيطالية “مينوتشي” تفضح إدراة إعلام خارجية الوفاق 

أخبار ليبيا 24 – خاص

أبدت الصحفية الإيطالية ‫”فرنشيسكا مينوتشي” استغرابها من التدوينة التي نشرتها إدارة الإعلام الخارجي التابعة لوزارة الخارجية بحكومة الوفاق.

وكانت إدارة الإعلام الخارجي أعلنت أن الصحفية الإيطالية التي غادرت الأراضي الليبية عبر مطار معيتيقة ، قد قامت بزيارة عمل شملت العديد من المواضيع الصحفية ، واختتمت برنامج عملها بحضور احتفالات المولد النبوي الشريف بالعاصمة طرابلس.

ونفت الصحفية مينوتشي هذه الأخبار، قائلة – في تغريدة لها على حسابها الرسمي على التويتر – إنها لم تؤدي الأعمال التي كان من المفترض القيام بها ، والتي جاءت من أجلها .

وأكدت مينوتشي أنها قد جاءت إلى ليبيا بغرض زيارة ميناء مصراتة ، والإطلاع على مراكز إيواء اللاجئين، منوهةً بأنه لم يسمح لها بذلك ، وكل ما تقدمت به من طلبات تتعلق بتأدية مهامها الصحفية التي جاءت لأجلها لم يتم قبولها.

وعلى ما يبدو أن إدارة الإعلام الخارجي لم تمكنها من ذلك لأسباب غير معلومة ، الأمر الذي اضطر الصحفية إلى الاستقصاء عن معلومات حول موضوع السفينة “نيفين” التي كانت تقل مهاجرين غير قانونيين رفضوا النزول إلى ليبيا وظلوا على ظهر السفينة لأيام طويلة ، حتى تم إنزالهم بالقوة.

ولفتت إلى أنها لم يطلب منها أحد تغطية الاحتفالات بمناسبة المولد النبوي ولم تفعل ، وكل ما طلبته لم يستجب له.

ويضع مراقبون ومحللون سياسيون كثرة هذه الهفوات وتكرارها فى حكومة الوفاق فى إطار إستراتيجية إعلامية لتضخيم الدعم الدولي والإعلامي لها وبها .

يشار إلى أن حكومة الوفاق وضعت في موقف محرج بعد زيارة المواطن المالطي “نيفيل جافا” الذي انتحل صفة مبعوث رئيس الوزراء المالطي “جوزيف موسكات” إلى ليبيا .

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