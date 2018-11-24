قزيط يكشف سبب تزكية سيف النصر

قال عضو المجلس الأعلى للدولة أبو القاسم قزيط، إن تزكية عبد المجيد سيف النصر بديلا عن النائب المستقيل من “الرئاسي” موسى الكوني، في هذا الوقت، يصب في صالح بقاء المجلس الرئاسي والذي أكد أنّ بقاءه لا يخدم البلاد.

وأبدى قزيط استغرابه من مطالبة رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، المجلس الرئاسي، بتعيين سيف النصر، في هذا الوقت، مع أنه تمت تزكيته قبل عام.

وأضاف، لبرنامج “LIVE” على قناة “218 NEWS”، السبت، المحاولات جارية للتأكد من مصداقية الرسالة المحالة للمشري، بشأن ترشيح سيف النصر، مؤكدا صحة توقيعات النواب وأعضاء الأعلى للدولة الموافقة على الترشيح، وأنه من ضمن الموقعين بعد طرح أفكار بضرورة ترميم المجلس الرئاسي وسد الفراغ الذي تركه الكوني.

وقال قزيط إن هذه التزكية جاءت لعدة اعتبارات من بينها معاناة الجنوب وأنه بعد التواصل معهم تبين أنه لديهم رغبة في سد الفراغ عبر الدفع بشخصية عبد المجيد سيف النصر، مضيفاً أن طرح سيف النصر ليس وليد اللحظة بل جاء منذ عام مضى.

وتساءل قزيط: لماذا يطرح هذا الأمر الآن في ظل تغير المعطيات السياسية.. والجهود الرامية لتغيير المجلس الرئاسي؟. مبينا أنه وقبل عام عندما تمت تزكية سيف النصر كانت الفكرة أن يذهب يُزكي أهالي الجنوب سيف النصر للبعثة الأممية للدعم في ليبيا التي تطبق بدورها ما ورد في الاتفاق السياسي بالجمع بين الدولة البرلمان وسد هذه الثغرة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية