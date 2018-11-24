الكرتيحي: ترميم الرئاسي لن يعرقل تعديله

أكد عضو مجلس النواب مفتاح الكرتيحي، أن ترميم المجلس الرئاسي لن يعرقل مساعي النواب والمجلس الأعلى للدولة بتعديل “الرئاسي” بأكمله.

وقال الكرتيحي، لبرنامج “LIVE” على قناة “218 NEWS”، السبت، إن هناك العديد من وجهات النظر داخل الجسمين، أهمها إدخال عبد المجيد سيف النصر في المجلس الرئاسي بديلاً للعضو المستقيل موسى الكوني، وهي قراءة من قبل بعض أعضاء مجلسي النواب والدولة بعد تهميش الجنوب في كلتا الحكومتين في الشرق والغرب، لذلك كانت هذه الخطوة لإدخال سيف النصر وهي لن تكون عائقا أبدا أمام تعديل الاتفاق السياسي.

وعلّق الكرتيحي على موضوع التوقيعات، قائلاً إنها جاءت لأنه لا يوجد بند رسمي لذلك، مضيفاً أن مجلس النواب ستكون له جلسة يوم الإثنين المقبل وسيناقش خلالها أكثر من ملف سياسي يهم المواطنين.

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