صنع الله يتابع إعادة واستدامة الإنتاج في شركة سرت

تابع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، إعادة واستدامة الإنتاج في شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز البريقة، خلال زيارة أجراها للشركة اليوم السبت.

واطلع صنع الله خلال جولة تابعتها كاميرا قناة ليبيا، على إعادة إنتاج مصنع الميثانول الأول، وسير العمليات الفنية بالمجمع الصناعي للشركة، كما استمع إلى ملاحظات ومقترحات المهندسين العاملين بالمجمع، مشيرا إلى ضرورة تذليلها للمحافظة على مستويات الإنتاج.

وعقد صنع الله اجتماعا موسعا على هامش الزيارة، مع أعيان ومشائخ المنطقة، شمل مناقشة المتطلبات التي تحتاجها المنطقة خاصة فيما يتعلق بتنفيذ مشاريع توصيل الكهرباء إلى بعض المناطق.

وفي سياق متصل،عقد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، اجتماعا فنيا آخر مع مديري الإدارات والأقسام، لبحث البرامج والمشاريع الفنية الخاصة بالشركة، يث شدد على الحاجة إلى الاستقرار في المنطقة لتنفيذ هذه المشاريع.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا