ملتقى حول دور التدريب في تأهيل الكفاءات البشرية في بنغازي

أقامت إدارة الموارد البشرية بديوان بلدية بنغازي ملتقى جمع مسؤولي التدريب بقطاعات المدينة، لمناقشة العراقيل التى تواجه العملية التدريبية وسبل التعاون بين هذه المؤسسات في هذا الشأن.

وبحسب القسم الإعلامي في البلدية، فقد بحث المشاركون خلال الملتقى آلية وضع تصور كامل للتشبيك المؤسسي بين جميع الجهات في المدينة.

وخلال الملتقى فقد تطرق رئيس المجلس التسييري، للدور الذي يلعبه التدريب فى رفع كفاءة المورد البشري داخل المؤسسات والقطاعات، مثمنا الجهود التى تقوم بها شركة الخليج فى دعم المؤسسات الأمنية والخدمية بالمدينة.

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