توقعات الطقس و الحالة الجوية ليوم غدا الاحد 25 نوفمبر 2018 في مختلف انحاء ليبيا

توقع خبراء الطقس في تقارير صادرة اليوم عن حالة الطقس في ليبيا أن تتأثر مناطق غرب ليبيا بتقلبات جوية مصحوبة برياح جنوبية نشطة احيانا مع تكاثر للسحب على بعض مناطق الشمال الغربي واحتمال سقوط أمطار متفرقة كما سيمتد المنخفض الجوي مساء الغد على مناطق الشمال الشرقي.

وتوقع التقرير أن تشهد مناطق رأس جدير حتى سرت وسهل الجفارة وجبل نفوسة تكاثر للسحب على بعض المناطق مع احتمال سقوط أمكار متفرقة والرياح تتحول مساء يوم غدا ما بين جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة على اغلب المناطق خاصة الساحلة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين “21 – 27” مْ وتنخفض تدريجيا من مساء يوم الغد.

وتشهد مناطق بن جواد وسهل بنغازي حتى أمساعد وجالو ومرادة سماء قليلة السحب تتكاثر من مساء الغد الاحد على بعض المناطق الساحلية مع احتمال سقوط أمطار متفرقة والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول تدريجياً بعد الظهر إلى جنوبية شرقية فجنوبية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احياناً على بعض المناطق الساحلية ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين 20 – 25 مْ ولا تتجاوز 18 مْ على الجبل الاخضر وتسجل ارتفاع طفيف يوم غدا الاحد على اغلب المناطق .

وفي الجفرة وسبها وغات وغدامس والحمادة يتوقع التقرير أن تشهد الاجواء سماء قليلة السحب تتكاثر من يوم غدا على الحمادة والجفرة مع احتمال بسيط لسقوط أمطار خفيفة ومتفرقة والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً على الحمادة والجفرة وتتحول يوم الاثنين إلى شمالية غربية على اغلب المناطق ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين 22 – 27 مْ وتصل إلى 33 مْ على غات يوم غدا الاحد وتنخفض يوم الاثنين على جميع المناطق.

وتكون الاجواء في الكفرة وتازربو والسرير السماء صافية إلى قليلة السحب والرياح شمالية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول يوم الغد إلى شرقية فجنوبية شرقية ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين 22 – 25 مْ.

توقعات

ويتوقع خبراء طقس حدوث تقلبات جوية بداية من يوم الثلاثاء بسبب تكون منخفض جوي وتحركه صوب حوض البحر المتوسط مصحوب بتبريد في طبقات الجو العليا مايجعل مدن الشمال الليبي تنتظر تقلبات مصحوبة بأمطار ورياح وإنخفاض في درجات الحرارة وذلك بداية من منتصف الأسبوع وتستمر حتى نهاية الأسبوع.