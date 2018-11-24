مرزق.. الفروسية‎ تجمع الليبيين على الود التسامح

اختتم بمدينة مرزق مهرجان للفروسية والتراث الشعبي تحت عنوان “لم الشمل” بمشاركة فرسان جاءوا من مناطق مختلفة جمعهم حب الخيل وعشقها ليسجلوا مشهدا يدعوا للسلام.

وتضمن برنامج المهرجان فقرات فنية وتراثية، حيث بدأ الفرسان بالدخول من خلال بوابة خاصة، قبل البدء بالفعاليات، وسط حضور لفيف من الاهالي الذين وجدوا في هذا الحدث متنفسا بعيدا عن ضغوط الحياة اليومية.

وقصد المنظمون من هذا المهرجان توفير أجواء ودية بين مختلف المدن والقبائل في البلاد، حيث أن مهرجانات الفروسية تشهد إقبالا شعبيا وتعتبر مساحة لتكريس قيم الإخاء بين الليبيين وتعزز ثقافة الود التسامح.

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