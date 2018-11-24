بالصور | أول ظهور لصلاح بادي بعد العقوبات الأممية والأمريكية عليه

ليبيا – استقبل آمر لواء الصمود صلاح بادي المدرج في قائمة عقوبات مجلس الامن اليوم السبت في مدينة مصراتة أعيان مدينة مصراتة وعدد من مواطني المنطقة الغربية.

وعبّر المجتمعون عن دعمهم العميق لصلاح بادي ضد العقوبات الدولية والأمريكية التي طالته الأسبوع الماضي معتبرينها إستهدافاً لأحد رموز ” ثورة فبراير ” بل .

وقال بادي في كلمة له امام الحضور بأن عقوبات مجلس الامن لا تستهدفه شخصياً بل تستهدف ثورة 17 فبراير وتدعم الثورة المضادة معرباً عن شكره العميق لـ ” الشيخ ” الصادق الغرياني ومواقفه الداعمة له .

وحضر الإستقبال عدد من قيادات مصراتة وبعض الشخصيات مثل جمال زوبية مدير الاعلام الخارجي فى حكومة الانقاذ ومحمد النعاس وكيل وزارة دفاع ذات الحكومة وعدد من قادة الجماعات المسلحة وعناصر من كل من عناصر الليبية المقاتلة والإخوان المسلمين .

المرصد – متابعات

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