بالتمر: تعداد جديد لليبيين

أعلنت مصلحة الاحوال المدنية عن عزمها تحديث قاعدة بيانتها من خلال تعداد جديد للسكان يجري العمل عليه بالتنسيق مع مصلحة الإحصاء، بحسب تصريحات إعلامية لمدير المصلحة محمد بالتمر.

وفي هذا السياق صرح رئيس مصلحة الأحوال المدنية السابق محمد بوكر لـ218، بأن إنشاء منظومة جديدة للمصلحة وتحديث بياناتها سيستغرق على الأقل من سنة وستة أشهر إلى سنتين بالإضافة إلى أنه سيؤدي إلى مسح كل المعلومات القديمة التي من شأنها أن تبين المتورطين في عمليات التزوير.

وأكد بوكر على أنه ما يزال يحتفظ برمز المصدر الذي يستطيع أن يُظهر كافة الاختراقات التي تعرضت لها المصلحة منذ عام 2016 وحتى العام الحالي، والتي تهدد المكون والهوية الليبية خاصة في المنطقة الجنوبية التي حدثت فيها عمليات بيع للأرقام الوطنية.

واستدل بوكر على ما جاء في تصريحات مصرف ليبيا المركزي والذي قال إن منحة أرباب الأسر أعطيت لما يقارب الـ8 ملايين مواطن بينما أرقام مصلحة الأحوال تقول إن هناك 6.8 ملايين مواطن ما يدل عن تلك العمليات المنظمة لاختراق الهوية الليبية التي ازدادت بعد منحة أرباب الأسر.

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