تشكيلات مسلحة تتمسك بموقعها في طرابلس

منذ الإعلان عن بدء تنفيذ حزمة الترتيبات الأمنية في العاصمة، والتساؤلات تطرح حول من يؤمّن طرابلس الآن.. وماذا حل بالتشكيلات المسلحة؟.

في التقرير التالي نرصد لكم أبرز التشكيلات التي ماتزال موجودة في العاصمة رغم بدء تنفيذ الترتيبات الأمنية.

• كتيبة ثوار طرابلس: تعد أبرز التشكيلات الباقية في طرابلس، حيث تتبع وزارة الداخلية ويقودها هيثم التاجوري، وتتخذ من معسكر العقائدي مقرا لها، وقوم بتأمين جل مناطق العاصمة.

• الأمن المركزي بوسليم: يتبع ايضا وزارة الداخلية ويرأسه عبدالغني الككلي ومقره بوسليم، ويؤمن منطقته والجانب الجنوبي للعاصمة وصولا إلى قصر بن غشير.

• قوة الردع الخاصة او مكافحة الإرهاب: يقودها عبدالرؤوف كارة ويعد محمود حمزة اسما بارزا في القوة أيضا، وتتبع وزارة الداخلية وتتخذ من قاعدة معيتيقة مقرا رئيسيا لها.

في المقابل ماتزال بعض التشكيلات المسلحة تتمركز في مناطق مختلفة ولها مهام تأمين ومرؤوسين، منها:

• القوة الثامنة: تعرف بكتيبة النواصي ومقرها بوستة ويرأسها مصطفى قدور.

• كتيبة رحبة الدروع: تتمركز في تاجوراء يرأسها بشير خلف الله.

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