وزارة داخلية الوفاق توضح حقيقة طلب باشاغا مراقبة هواتف بعض قيادات الأجهزة الأمنية

كشفت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني حقيقة طلب الوزير فتحي باشاغا من المجلس الرئاسي مراقبة هواتف بعض قيادات الأجهزة الأمنية في العاصمة طرابلس وفقاً لما نشرته صحيفة العنوان الإلكترونية.

وقالت الداخلية في تقريرها أنها تنفي نفياً قاطعاً ما جاء في التقرير بشأن مخاطبة وزير الداخلية المفوض لرئيس المجلس الرئاسي طالب فيه مراقبة هواتف بعض قيادات الأجهزة الأمنية التى ذكرت في المقال.

وأكدت الداخلية في بيانها أن هذه المعلومات لا أساس له من الصحة، معتبرة الامر ضمن حملة مغرضة للتقليل من حجم الجهود المبذولة من قبل وزير الداخلية بحكومة الوفاق الوطني من أجل استتباب الأمن وفقاً لتعبيرها.

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وأضاف البيان أن الوزير فتحي باشاغا أتخذ إجراءات وقرارات صائبة وشجاعة القصد منها هو الرفع من مستوى الأداء الأمنى لوزارة الداخلية وأجهزتها المختلفة التى شهدت في الآونة الأخيرة تحسنا كبيرا شهد به الجميع من أبناء الشعب الليبي.