الشركة العامة للكهرباء تستبدل 350 مصباح إنارة في طرابلس

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم السبت، أنها استبدلت 350 مصباح إنارة في عدد من مناطق العاصمة طرابلس ضمن حملتها اليومية لإجراء أعمال الصيانة اللازمة للكشافات وأعمدة الإنارة غير المضاءة على الشارع العام بطريق الشط وميدان الشهداء، وفق ما نشرته عبر صفحتها على «فيسبوك».

وقالت الشركة إن الحملة التي انطلقت خلال منتصف شهر نوفمبر الجاري تحت إشراف إدارة توزيع طرابلس جرى خلالها «استبدال المصابيح وصيانة الكوابل المتهالكة، حيث بلغ عدد المصابيح التي تم استبدالها نحو 350 مصباحًا».

وأوضحت الشركة أن الحملة «تستهدف المداخل الرئيسية بمدينة طرابلس (طريق الشط وميدان الشهداء والشوارع المطلة عليه و11 يونيو) وطريق السريع بالكامل، بالإضافة إلى المدخل الشرقي تاجوراء نحو غوط الرمان».

ونقلت الشركة عبر صفحتها على «فيسبوك»، عن مدير إدارة توزيع طرابلس، قوله: «إن من ضمن الأسباب التي تجعل الإضاءة شغالة في أوقات النهار عمليات الصيانة، الأمر الذي أدى إلى تشغيل الإنارة في أوقات النهار للتأكد من سلامة المصابيح».

يمكنك ايضا قراءة المصدر على موقع بوابة الوسط