“احترمونا” حراك يحتج على سوء الخدمات المصرفية

أعلن حراك شباب الجبل الأخضر عن اطلاق حملة لجمع توقيعات من المواطنين احتجاجا على سوء خدمات المصارف.

وأوضح منسقي الحراك أن الحملة ستتضمن مجموعة مطالب، منها إقالة كل إدارة مصرف تورطت في فساد مالي أو إداري، و توحيد سقف سحب عادل بين كل مصارف ليبيا و توفير الخدمات المصرفية كالصكوك و بطاقات السحب الآلي و بطاقات النمو و خدمة موبي كاش و تسهيل الحصول على بطاقة بلاتينيوم، خاصة في ظل عطل منظومة الجوازات .

كما طالب الحراك الإدارات المصرفية بإحترام مواعيد العمل، و تخصيص صراف للنساء و ذوي الاعاقة و كبار السن، و الاحتفاظ بحصة السيولة لكل مواطن حتى ولو لم يتمكن من سحبها خلال أول أيام السحب، و تفعيل دور أمن المرافق والمنشآت و إبعاد أي جهة أخرى غير مخولة بالتأمين ،

وأوضح البيان ان التوقيعات ستحال إلى كل من القائد الاعلى و القائد العام للقوات المسلحة كون قوت الليبيين يعتبر من ركائز الأمن القومي.

يشار إلى أن تقريراً لديوان المحاسبة قد صدر في وقت سابق كشف بوضوح عن مواطن الخلل والتجاوزات والفساد في بعض المؤسسات المصرفية والتي لم تقم الجهات الضبطية أو القضائية بأي تحرك حيالها .

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