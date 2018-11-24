علاج جرحى “تازربو” على نفقة “المنطقة الوسطى”

قام آمر منطقة الخليج العسكرية العميد فوزي المنصوري بتكليف الفصيل الطبي التابع للمنطقة الوسطى بنقل وعلاج جرحى الهجوم الإرهابي على مدينة تازربو من مستشفى الشهيد امحمد المقريف إلى عيادة إبن سينا وعلاجهم على حساب المنطقة الخاص

التكليف جاء بعد التنسيق بين المنصوري و النائب محمد دومة ووكيل عام وزارة الصحة بالحكومة الليبية المؤقتة سعد عقوب ومدير إدارة المستشفيات والخدمات الصحية بالبلديات لوزارة الصحة بالحكومة الليبية المؤقتة إسماعيل العيضة

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