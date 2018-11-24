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علاج جرحى “تازربو” على نفقة “المنطقة الوسطى”

تم النشر منذُ 2 دقيقتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قام آمر منطقة الخليج العسكرية العميد فوزي المنصوري بتكليف الفصيل الطبي التابع للمنطقة الوسطى بنقل وعلاج جرحى الهجوم الإرهابي على مدينة تازربو من مستشفى الشهيد امحمد المقريف إلى عيادة إبن سينا وعلاجهم على حساب المنطقة الخاص
التكليف جاء بعد التنسيق بين المنصوري و النائب محمد دومة ووكيل عام وزارة الصحة بالحكومة الليبية المؤقتة سعد عقوب ومدير إدارة المستشفيات والخدمات الصحية بالبلديات لوزارة الصحة بالحكومة الليبية المؤقتة إسماعيل العيضة

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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