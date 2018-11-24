الليبية القابضة في البيضاء تدعو لوقف العمل بزيادة أسعار التذاكر

دعا رئيس مجلس إدارة الشركة الليبية للطيران القابضة في البيضاء سامي السنوسي إدارة شركتي الخطوط الجوية الليبية والإفريقية إلى وقف العمل بقرار رفع أسعار تذاكر الطيران إلى حين التواصل مع الجهات المختصة.

وأضاف السنوسي في تصريح خاص لليبيا الأحرار أن الزيادة التي أقرتها شركات الخطوط الجوية بنسبة مئة وثلاثة وثمانين بالمئة هي نسبة مبالغ فيها ودون دراسة اقتصادية متكاملة، مطالبا الحكومة والمصرف المركزي بتغطية جزء معين من قيمة التذكرة بدلا عن المواطن ولو لفترة معينة وفق قوله.

ومن جهته قال مدير الإعلام في الخطوط الجوية الليبية محمد قنيوة إن قرار الشركة القابضة في البيضاء ليس ملزما لهم، وأن أسعار التذاكر ستكون وفق الزيادة التي أقرتها الشركة مؤخرا، إلى حين صدور قرار من المجلس الرئاسي يستثني الخطوط الجوية من قرار فرض ضريبة على النقد الأجنبي.

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