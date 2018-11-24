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إطلاق مشروع شراكة ليبي-هولندي لدعم القطاعين العام والخاص

تم النشر منذُ 56 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الاحرار
قناة ليبيا الاحرار
مصدر الخبر / قناة ليبيا الاحرار

اتفقت ليبيا وهولندا على إطلاق مشروع شراكة يستهدف دعم القطاع العام من خلال برامج التدريب وتقديم الاستشارات.

جاء ذلك في اختتام اللقاء الاقتصادي الليبي الهولندي بأمستردام، حيث شدد الوفد الليبي على أهمية عودة الشركات الهولندية للعمل في البلاد، وتقديم التسهيلات للقطاع الخاص في البلدين التي تشمل إجراءات التنقل وتبادل المعلومات وفتح فرص العمل والمنافسة.
يشار إلى أن الوفد الليبي ضم ممثلين عن كل من وزارة المالية ومصرف ليبيا المركزي وديوان المحاسبة والمؤسسة الوطنية للنفط وصندوق ليبيا للاستثمارات الداخلية وممثل عن المنطقة الحرة مصراتة.

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عن مصدر الخبر

قناة ليبيا الاحرار

قناة ليبيا الاحرار

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