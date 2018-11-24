صيانة الكشافات وأعمدة الإنارة في طرابلس

قالت الشركة العامة للكهرباء إنها تواصل حملتها اليومية على صيانة الكشافات وأعمدة الإنارة غير المضاءة في الشوارع آخرها في طريق الشط وميدان الشهداء وتحت إشراف إدارة توزيع طرابلس

الحملة التي انطلقت خلال منتصف شهر نوفمبر تقوم باستبدال المصابيح وصيانة الكوابل المتهالكة، حيث بلغت عدد المصابيح التي تم استبدالها نحو 350 مصباحا، بحسب صفحة الشركة الرسمية على فيسبوك

وأوضحت أنها تستهدف المداخل الرئيسة بمدينة طرابلس (طريق الشط وميدان الشهداء والشوارع المطلة عليه و11 يونيو) والطريق السريع بالكامل بالإضافة إلى المدخل الشرقي تاجوراء نحو غوط الرمان

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