عمداء المنطقة الغربية يؤكدون أهمية التنسيق الأمني بين البلديات

أكد عمداء بلديات المنطقة الغربية أهمية الاستمرار في التنسيق بين البلديات ومؤسساتها الأمنية للوقوف ضد من يزعزعون الأمن والاستقرار بالمنطقة.

وشدد العمداء الذين تجاوز عددهم العشرين عميدا عقب اجتماعهم في بلدية بئر الغنم على التنسيق مع الأجهزة الأمنية والعسكرية لضمان نجاح الجهود الأمنية؛ والتأكيد على الترتيبات الأمنية الموقعة في الزاوية والعمل على المزيد من الإصلاحات الاقتصادية لتحسين الظروف المعيشة للمواطن.

هذا ودعا العمداء المصرف المركزي إلى توزيع السيولة بشكل عادل بين المناطق وتوفيرها لحل الأزمة الخانقة التي لاتزال تعاني منها بعض المدن؛ حسب قولهم.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار