“عقيلة” يناقش مع “بوشناف” تداعيات هجوم تازربو

ناقش رئيس مجلس النواب عقيلة صالح تداعيات هجوم تازربو مع وزير الداخلية في الحكومة المؤقتة إبراهيم بوشناف في مقر مديرية أمن القبة

وناقش الاجتماع الهجمات المتكررة التي يقوم بها تنظيم داعش في مناطق الجنوب الشرقي لليبيا وخصوصا الأهداف الحيوية مثل جهاز النهر الصناعي ومحطات الكهرباء وشركات النفط

وأوضح بوشناف أن الهجمات الإرهابية قد تناقصت بالفعل في الفترة الأخيرة بفضل الانتشار الأمني والعسكري، مؤكدا أن القوات الأمنية تبذل كل جهودها في مطاردة المجرمين للقبض عليهم، بحسب صفحة الوزارة على فيسبوك

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