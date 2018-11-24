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“عقيلة” يناقش مع “بوشناف” تداعيات هجوم تازربو

تم النشر منذُ 50 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ناقش رئيس مجلس النواب عقيلة صالح تداعيات هجوم تازربو مع وزير الداخلية في الحكومة المؤقتة إبراهيم بوشناف في مقر مديرية أمن القبة
وناقش الاجتماع الهجمات المتكررة التي يقوم بها تنظيم داعش في مناطق الجنوب الشرقي لليبيا وخصوصا الأهداف الحيوية مثل جهاز النهر الصناعي ومحطات الكهرباء وشركات النفط
وأوضح بوشناف أن الهجمات الإرهابية قد تناقصت بالفعل في الفترة الأخيرة بفضل الانتشار الأمني والعسكري، مؤكدا أن القوات الأمنية تبذل كل جهودها في مطاردة المجرمين للقبض عليهم، بحسب صفحة الوزارة على فيسبوك

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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