سلامة: هناك تغييرات فعلية تحدث في العاصمة طرابلس

قال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا غسان سلامة إن هناك تغييرات فعلية تحدث في العاصمة طرابلس، حيث تحسن الوضع الأمني فيها وانسحبت مجموعات مسلحة من بعض المقرات منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار الأخير.

تصريح سلامة جاء في لقاء له مع أعضاء المجلس البلدي ترهونة ونواب المدينة وأعيانها، حيث ناقش المجتمعون الترتيبات الأمنية الجديدة في العاصمة طرابلس وخطة الأمم المتحدة في ليبيا بما في ذلك الملتقى الوطني الجامع والانتخابات.

وأوضح سلامة أن التغييرات الأخيرة جاءت بعد أن تم الشروع في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وتطبيق الترتيبات الأمنية وإجراء التعديل الوزاري.

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