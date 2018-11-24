دعم أممي بقيمة 50 مليون يورو لـ24 بلدية في ليبيا

أكد كل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة اليونيسيف أنهما سيقومان بدعم 24 بلدية في ليبيا في إطار برنامج التعافي والاستقرار والتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

وأضافت المنظمتان الأمميتان أن البرنامج الذي تبلغ قيمته 50 مليون يورو سيعزز وصول المواطنين لخدمات الصحة والتعليم والمياه والصرف الصحي والخدمات الاجتماعية.

وأشارت المنظمتان إلى أن أكثر من 670 ألف مواطن في ليبيا يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية المتعلقة بمجال المياه والصرف الصحي، موضحة أن الأزمة التي عاشتها البلاد أثرت في قرابة 270 ألف طالب وأضرت بأكثر من 480 مدرسة.

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