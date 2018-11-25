مساعدات إنسانية لشرائح مختلفة في غات

قامت جمعية أيادي الخير للأعمال الإنسانية بتوزيع حصص غذائية على عدد من الأسر النازحة والنساء والأرامل والعائلات ذات الدخل المحدود في مدينة غات

تأتي هذه البادرة بالتعاون مع البلدية وبرنامج الغذاء العالمي ولجنة الأزمة سرت، من أجل مساعدة المواطنين على تخطي أزمة غلاء الأسعار ونقص السيولة والأوضاع التي تعيشها البلاد

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