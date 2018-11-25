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مساعدات إنسانية لشرائح مختلفة في غات

تم النشر منذُ 35 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قامت جمعية أيادي الخير للأعمال الإنسانية بتوزيع حصص غذائية على عدد من الأسر النازحة والنساء والأرامل والعائلات ذات الدخل المحدود في مدينة غات
تأتي هذه البادرة بالتعاون مع البلدية وبرنامج الغذاء العالمي ولجنة الأزمة سرت، من أجل مساعدة المواطنين على تخطي أزمة غلاء الأسعار ونقص السيولة والأوضاع التي تعيشها البلاد

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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