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الدورة الثانية لطب الطوارئ والتدخل السريع في غريان

تم النشر منذُ 22 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

اختتمت في مدينة غريان الدورة الثانية في مجال طب الطوارئ والتدخل السريع في قاعة اجتماعات مستشفى غريان التعليمي لطلبة كلية التمريض والطب البشري وعدد من المهتمين في المجال الصحي
الدورة التدريبية استمرت 6 أيام متواصلة شارك فيها 100 متدرب تم تقسيمهم على ثلاث مجموعات حيث تدربوا على مهارات طب الطوارئ والتدخل الجراحي السريع وفي ختام الدورة تم توزيع الشهادات على المشاركين في هذه الدورة
وكانت الدورة تحت إشراف الدكتور بدر الباجقني – أخصائي طب الطوارئ والجراحات المستعجلة والمدرب المعتمد في تخصص طب الطوارئ

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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