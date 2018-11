الدورة الثانية لطب الطوارئ والتدخل السريع في غريان

اختتمت في مدينة غريان الدورة الثانية في مجال طب الطوارئ والتدخل السريع في قاعة اجتماعات مستشفى غريان التعليمي لطلبة كلية التمريض والطب البشري وعدد من المهتمين في المجال الصحي

الدورة التدريبية استمرت 6 أيام متواصلة شارك فيها 100 متدرب تم تقسيمهم على ثلاث مجموعات حيث تدربوا على مهارات طب الطوارئ والتدخل الجراحي السريع وفي ختام الدورة تم توزيع الشهادات على المشاركين في هذه الدورة

وكانت الدورة تحت إشراف الدكتور بدر الباجقني – أخصائي طب الطوارئ والجراحات المستعجلة والمدرب المعتمد في تخصص طب الطوارئ

