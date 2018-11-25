حملة للتوعية بسرطان الثدي في الزاوية

اختتمت في مدينة الزاوية حملة التوعية بسرطان الثدي ضمن سلسلة حملات في مختلف المدن الليبية التي يشرف عليها الاتحاد الليبي لمكافحة السرطان

الحملة التي جاءت تحت شعار “افحصي ولا تترددي، فخوفك يؤخر شفاءك” شارك فيها مستشفى الزاوية التعليمي ومنظمة (منبر المرأة) للتنمية ومركز (بلسم الوطن الطبي) والجمعية الليبية لطلاب الطبّ والأطباء الشباب وفوج كشّاف الزاوية

وتم تسليم كل المشاركين شهادات تقدير لإسهامهم بالتوعية بسرطان الثدي، الذي يعتبر واحدا من أكثر الأمراض الخبيثة انتشارا

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