اخبار ليبيا الان

حملة للتوعية بسرطان الثدي في الزاوية

تم النشر منذُ 14 دقيقة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

اختتمت في مدينة الزاوية حملة التوعية بسرطان الثدي ضمن سلسلة حملات في مختلف المدن الليبية التي يشرف عليها الاتحاد الليبي لمكافحة السرطان
الحملة التي جاءت تحت شعار “افحصي ولا تترددي، فخوفك يؤخر شفاءك” شارك فيها مستشفى الزاوية التعليمي ومنظمة (منبر المرأة) للتنمية ومركز (بلسم الوطن الطبي) والجمعية الليبية لطلاب الطبّ والأطباء الشباب وفوج كشّاف الزاوية
وتم تسليم كل المشاركين شهادات تقدير لإسهامهم بالتوعية بسرطان الثدي، الذي يعتبر واحدا من أكثر الأمراض الخبيثة انتشارا

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك