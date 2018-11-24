أهالي الطويبية يطالبون الرئاسي بمنحهم حق تقرير تبعية منطقتهم الإدارية والجغرافية

طالب أهالي منطقة الطويبية وعبر بيان صادر عن اللجنة التسييرية ومؤسسات المجتمع المدني, المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني التعامل بمسؤولية كاملة مع مطالب الأهالي بمنطقة الطويبية.

وطالب البيان عدم تجاهل مطالب أهالي الطويبية المشروعة في تقرير تبعية منطقتهم الإدارية والجغرافية, وأنهم أصحاب القرار في البحث عن أيسر الخدمات.

وفيما يلي نص البيان/

بسم الله الرحمن الرحيم

بيان اللجنة التسييرية ومؤسسات المجتمع المدني بمنطقة الطويبية رقم (2) لسنة 2018 ميلادية ..بخصوص تقرير تبعية المنطقة الجغرافية والإدارية .

يقول سبحانه وتعالى في محكم تنزيله ..

( انا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان كرمكم عند الله اتقاكم ).

صدق الله العظيم

انطلاقا من معاني هذه الآية الكريمة السامية , في الدعوة إلى المحبة والوئام والسلام …. وإثباتا للنوايا الحسنة من أهالي منطقة الطويبية ولجنتها التسييرية ومؤسسات المجتمع المدني بها .

وحرصا منا على تحقيق السلم الاجتماعي الكامل بين أبناء شعبنا العزيز , في كافة مدنه وقراه المنتشرة في ربوعه .

فإننا نتابع وبقلق شديد القرار رقم (1524 ) لسنة 2018 ميلادية والصادر عن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني بشأن تشكيل لجنة لمراجعة القرار رقم (1485) لسنة 2018 ميلادية بشأن ضم الفرع البلدي الطويبية لبلدية الزاوية , وذلك بعد مراسلات عديدة تؤكد رغبة أهالي منطقة الطويبية بكافة مكوناتهم للانضمام إداريا وجغرافيا إلى بلدية الزاوية , بسبب قربها وسهولة إتمام كافة الإجراءات والتعاملات مع المؤسسات الحكومية بها .

ولقد سبق وان رحب أهالي المنطقة بالقرار الصادر عن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني , والقاضي بنقل تبعية الفرع البلدي الطويبية إلى بلدية الزاوية .

إلا أنهم أصيبوا بإحباط شديد بعد صدور قرار يوقف العمل بالقرار السابق المشار إليه , ويكلف لجنة لدراسة التبعات الاجتماعية لذلك القرار .

وبالتالي فإننا نؤكد على ضرورة تفعيل القرار الخاص بضم الفرع البلدي الطويبية لبلدية الزاوية , وندعو المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني إلى عدم الانجرار وراء أي تهديدات أو إملاءات تصدرها مناطق أو مؤسسات لا تمثل المنطقة , ولا تشعر بمعاناة أهلها .

كما ندين وبأشد العبارات ما جاء في البيان رقم (5) لسنة 2018 ميلادية , والصادر عن مؤسسات المجتمع المدني واعيان ووجهاء ورشفانة حول تبعية المنطقة … ونرفضه جملة وتفصيلا , ونحتفظ في نفس الوقت بعلاقات الجيرة والأخوة التي تربطنا بكافة مكونات منطقة الجفارة , وكافة المناطق والقبائل الليبية .

ونرفض أيضا كل المحاولات الرامية إلى التدخل في مكونات المنطقة الاجتماعية والمؤسساتية .

وأخيرا …. ندعوا المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني إلى التعامل بمسؤولية كاملة مع مطالب الأهالي بمنطقة الطويبية , وعدم تجاهل مطالبهم المشروعة في تقرير تبعية منطقتهم الإدارية والجغرافية ,وأنهم أصحاب القرار في البحث عن أيسر الخدمات وأقربها لهم .