تفاصيل أولية .. اشتباكات مسلحة في مدينة بني وليد

اندلعت اشتباكات مسلحة في الساعات الاولى من صباح اليوم الاحد وفقاً لمصادر محلية في مدينة بني وليد والتي تقع شرق العاصمة الليبية طرابلس.

وقالت المصادر أن الاشتباكات استخدم فيها مختلف انواع الاسلحة ومنها المتوسطة والثقيلة، ولم تعلن أي جهة طبية عن وجود ضحايا للاشتباكات.

وتضاربت الانباء حول السبب الحقيقي وراء اندلاع الاشتباكات, لكن مصادر محلية قالت ان قوة أمنية، قيل أنها من خارج المدينة فيما ذكرت مصادر أخرى انها قوة تابعة للردع، هاجمت مقر أحد مهربي البشر والبنزين ويدعى “النقة”.

وقالت المصادر أن الهدوء يسود المدينة الان عقب اندلاع الاشتباكات.