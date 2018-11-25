تعرف على شروط التقدم لوظيفة رئيس قسم المتابعة بالبلديات

أعلن مكتب المتابعة وتقييم الأداء بوزارة التعليم بحكومة الوفاق عن منح فرصة ثانية لكافة العاملين بقطاع التعليم للتقدم بالترشح لشغل وظيفة رئيس قسم المتابعة وتقييم الأداء بالبلديات.

وبين المكتب انه “تم وضع جملة من المعايير للمتقدم وهي أن يكون حاصلا على مؤهل جامعي أو ما يعادله، أن يكون المؤهل من جامعة عامة، أن لا تقل سنوات الخبرة عن 10 سنوات في مجال التعليم، ان لا يقل تقدير تقرير الكفاءة عن جيد جدا لأخر 3 سنوات، أن يكون احد موظفي قطاع التعليم بالبلدية ومستمرا في عمله، أن يجيد استخدام الحاسوب وملما بالوسائل والتقنيات التعليمية الحديثة، أن لا يقل عمر المترشح عن 53 سنة ولا يزيد عن 50 سنة، أن يجتاز امتحان المقابلة الشخصية بنجاح”.

وأشار المكتب إلى أن “الراغبين في التقديم عليهم إحضار ملف متكامل يحوي السيرة الذاتية والمستندات الداعمة للمعلومات المذكورة بها، نسخة من الشهادة، نسخة من آخر قرار إداري، نسخة من الرقم الوطني، جميع الوثائق التي تفيد الخبرة العملية”.

وأشار مكتب المتابعة إلى انه “يبدأ استقبال طلبات الترشح اعتبارا من تاريخ 23 من الشهر الجاري”.

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