سلامة يكشف حقيقة الأوضاع في طرابلس

أكد المبعوث الاممي إلى ليبيا غسان سلامة تحسن الوضع في العاصمة طرابلس وانسحاب مجموعات مسلحة من عدد من الاماكن.

ونقلت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في تغريدة لها بموقع “تويتر” عن سلامة قوله لممثلين عن ترهونة “منذ اتفاق وقف إطلاق النار، تحسن الوضع في طرابلس وانسحبت مجموعات مسلحة من بعض الأماكن وتم الشروع بتطبيق الترتيبات الأمنية وتنفيذ إصلاحات اقتصادية وإجراء تعديل وزاري” مضيفا “صحيح أن الأمور لا تحدث في ليلة وضحاها إلا أننا نرى تغييرات فعلية”.

وأوضحت الأمم المتحدة أن سلامة التقى خلال زيارة هي الأولى لترهونة أعضاء مجلس البلدية ونواب المدينة و الأعيان لبحث الترتيبات الأمنية الجديدة في طرابلس وخطة الأمم المتحدة في ليبيا بما فيها الملتقى الوطني والانتخابات.

وكان سلامة كشف نيته عقد مؤتمر وطني جامع من أجل الحوار والتغيير مؤكداً أن “الليبيين يريدون الحوار والتغيير من خلال الوسائل السلمية” مشددا على أن المؤتمر الوطني الجامع سيعقد عام 2019.

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