كتيبة سبل السلام تعلن مقتل 23 مسلحاً من مهاجمي تازربو

أعلنت كتيبة سُبل السلام التابعة للمنطقة العسكرية الكفرة بالقيادة العامة إستمرار مطاردة العناصر الإرهابية التي هاجمت بلدة تازربو مساء أول أمس الجمعة .

وقالت الكتيبة ،إن الدوريات المكلفة من عدة كتائب التابعة للقيادة العامة للجيش الليبي ،بالتنسيق مع والكتيبة “602” التابعتين للمنطقة العسكرية الكُفرة والكتيبة “152” التابعـة للمنطقة العسكرية أجـدابيا “وشباب تازربو” تمكنو من الهجوم على مايعـرف “بـ بـوابـة وادي الحطب” حيث تم القضاء على “9” أشخاص من “العصابات الإرهابية” وحرق سيارة مسلحة.

و أشارت كتيبة سبل السلام أن العدد الجملي للقتلى من العناصر الارهابية بلغ 23 قتيلا ،مشيرة أنها تتحفظ على ذكر مـواقع الاشتباكات للمحافظة على سلامة قواتها.

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