ملاحقة عناصر ‘داعش’ غرب مدينة تازربو

أصدرت غرفة عمليات المنطقة العسكرية الوسطى التابعة للجيش الليبي ،أوامر بملاحقة و مطاردة أفراد تنظيم داعش في الطريق الممتد من مدينة تازربو حتى وادي الحطب غرب المدينة ،وذلك بمساعدة أهالي المنطقة و قوات تابعة لمنطقة الكفرة العسكرية.

هذا و كشف عميد بلدية تازربو ،في وقت متأخر من مساء السبت ،عن وجود معلومات تفيد بتقدم قوات الجيش والقوات المساندة لها وقتل ستة أفراد من التنظيم ،مؤكدا أنه لا توجد أية معلومات عن المخطوفين حتى الآن.

وطالب القماطي، الجهات المعنية بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين المدينة، مشيرًا إلى وجود أهداف حيوية بها كالمنشآت النفطية وآبار المياه.

وكانت كتيبة سُبل السلام التابعة للمنطقة العسكرية الكفرة ،أعلنت في وقت سابق ،عن إستمرار مطاردة العناصر الإرهابية التي هاجمت بلدة تازربو مساء أول أمس الجمعة .

وقالت الكتيبة ،إن الدوريات المكلفة من عدة كتائب التابعة للقيادة العامة للجيش الليبي ،بالتنسيق مع والكتيبة “602” التابعتين للمنطقة العسكرية الكُفرة والكتيبة “152” التابعـة للمنطقة العسكرية أجـدابيا “وشباب تازربو” تمكنو من الهجوم على مايعـرف “بـ بـوابـة وادي الحطب” حيث تم القضاء على “9” أشخاص من “العصابات الإرهابية” وحرق سيارة مسلحة.

و أشارت كتيبة سبل السلام أن العدد الجملي للقتلى من العناصر الارهابية بلغ 23 قتيلا ،مشيرة أنها تتحفظ على ذكر مـواقع الاشتباكات للمحافظة على سلامة قواتها.

في سياق آخر أعلنت وزارة الصحة في الحكومة الموقتة، اليوم السبت، إرسال شحنة عاجلة إلى مستشفى تازربو بالجنوب الشرقي لليبيا؛ لتسهيل سرعة تقديم الخدمة العلاجية والإسعافية للمصابين جراء الهجوم الذي تعرض له مركز شرطة بواحة تازربو.

يمكنك ايضا قراءة الخبر من المصدر على موقع بوابة افريقيا