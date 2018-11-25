سلامة يبحث هذه الملفات مع مسؤولي وأعيان ترهونة

التقى المبعوث الأممي غسان سلامة في زيارته الأولى إلى ترهونة “مع أعضاء مجلس البلدية ونواب المدينة والأعيان لبحث الترتيبات الأمنية الجديدة في طرابلس وخطة الأمم المتحدة في ليبيا بما فيها الملتقى الوطني والانتخابات”.

وقال سلامة إنه “منذ اتفاق وقف إطلاق النار، تحسن الوضع في طرابلس وانسحبت مجموعات مسلحة من بعض الأماكن وتم الشروع بتطبيق الترتيبات الأمنية وتنفيذ إصلاحات اقتصادية وإجراء تعديل وزاري. صحيح أن الأمور لا تحدث في ليلة وضحاها إلا أننا نرى تغييرات فعلية.” حسبما نشرت البعثة.

مضيفا أنه “نعقد الملتقى الوطني من أجل أن يتمكن الليبيون من اتخاذ قرار بشأن تحديد موعد الانتخابات وإطار العمل الدستوري وآلية لحسن توزيع الموارد ومواضيع أخرى. سنرفع هذه التوصيات لمجلس الأمن في الأمم المتحدة والذي بدوره سيضغط من أجل تنفيذها.”

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