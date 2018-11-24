هذه أسباب زيارة غسان سلامة إلى مدينة ترهونة

أدى المبعوث الاممي إلى ليبيا غسان سلامة زيارة هي الأولى لمدينة ترهونة لبحث الترتيبات الأمنية الجديدة في العاصمة طرابلس.

وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في تغريدة لها بموقع “تويتر”: “في زيارته الأولى إلى ترهونة، التقى غسان سلامة مع أعضاء مجلس البلدية ونواب المدينة و الأعيان لبحث الترتيبات الأمنية الجديدة في طرابلس وخطة الأمم المتحدة في ليبيا بما فيها الملتقى الوطني والانتخابات.”

وكان سلامة كشف نيته عقد مؤتمر وطني جامع من أجل الحوار والتغيير مؤكداً أن “الليبيين يريدون الحوار والتغيير من خلال الوسائل السلمية” مشددا على أن المؤتمر الوطني الجامع سيعقد عام 2019.

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