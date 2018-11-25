بالصور | المؤقتة ترسل شحنة أدوية مستعجلة لمدينة تازربو

ليبيا – أرسل جهاز الإمداد الطبي بالحكومة المؤقتة فى بنغازي بإرسال شحنة كبيرة مستعجلة الى مستشفى تازربو من الادوية العامة والمستلزمات الطبية و محاليل طبية و مواد غسيل كلى.

جهاز الإمداد الطبي أوضح بحسب المكتب الإعلامي التابع له أن الهدف من الشحنة هو تقديم الخدمات الطبية و الصحية للجرحى المتواجدين بالمستشفى من الهجوم الغادر من قبل الجماعات الارهابية.

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وجاء صرف الشحنة المستعجلة بمتابعة واشراف رئيس مجلس ادارة جهاز الامداد و مدير ادارة الخدمات الصحية بالبلديات و مدير ادارة المستشفيات بوزارة الصحة بالحكومة المؤقتة .

كما شارك فى الإشراف على العملية مدير مستشفى تازربو ومدير ادارة الشؤون الادارية والمالية بجهاز الامداد ومدير ادارة المخازن الطبية بجهاز الامداد ورئيس قسم الفحص والاستلام بالجهاز.

يشار إلى أن تنظيم داعش كان قد شن هجوماً على المدينة يوم الجمعة الماضية مخلفاً ثمانية قتلى على الأقل فيما لقي 23 من التنظيم والمعارضة التشادية حتفهم فى مطاردات مستمرة منذ مابعد الهجوم وحتى فجر اليوم الأحد .

المرصد – متابعات

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