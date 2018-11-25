بعد قفله .. رقابة الأغذية والأدوية توضح ملابسات إعادة فتح ميناء الخمس مؤقتاً

ليبيا – أعتبر مدير مكتب الإعلام بمركز الرقابة على الإغذية والأدوية محمد رجب بأن ميناء الخمس كان يشكل خطراً على الأمن الغذائي لوجود سلع غير مصرح لها ومرفوضة من قبل وحدة الرقابة والتفتيش بالميناء في الأسواق وأخرى لم تمر على الوحدة وخرجت عبر الميناء.

رجب أضاف خلال إتصال هاتفي مع برنامج اتجاهات على قناة ليبيا بانوراما تابعته المرصد بأن تقارير المتابعة والحرس البلدي والجمارك تؤكد ذلك وبأنهم لاحظوا في المركز كثرة الشكاوي من المواطنين والاجهزة الضبطية كالحرس والجمارك منذ بداية اكتوبر الماضي عن انتشار سلع تم رفضها من قبل وحدة المراقبة في الميناء بأعتباره خارج سيطرة الأمن .

وقال : ” كل هذا أضطر مدير عام مركز الرقابة على الأغذية والأدوية الى مخطبة الجهات الرسمية لضبط الميناء ووقف العمل في وحدة الرقابة به ، وقامت أجهزة أخرى بنفس الإجراء حماية للأمن الغذائي والدوائي ، حتى يتم تحويل كافة البواخر المحملة بشحنات الدواء والغذاء الى مينائي طرابلس ومصراتة ، ويتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط الفوضى والتسيب وإنعدام الأمن في الميناء ” .

ولفت رجب الى الدور الكبير اللذي قام به أهالي مدينة الخمس وقياداتها واعيانها والمسؤولين في الجهات الحكومية بالمدينة لإعادة ضبط الأمن في الميناء وتسليم الاختصاصات الأمنية لوزارة الداخلية ، ليتم مخاطبة إدارة المركز من قبل مدير عام الميناء في 18 نوفمبر الجاري بضرورة إعادة فتح وحدة الرقابة والتفتيش على الأغذية والأدوية وبأنهم التزموا بالشروط المطلوبة لإعادة التشغيل .

وعلى إثره أكد رجب مباشرة العمل من خلال عودة مؤقتة للإطمئنان على عدم وجود مخالفات وقد قام مدير عام المركز رفقة مجموعة من الموظفين بزيارة للميناء للإطلاع على الأوضاع ومعاينتها بشكل مباشر .

الناطق الإعلامي أشار الى أن الأوضاع الأمنية في تلك الفترة هي ما جرت لهذا التسيب وقال : ” ولكن مع وجود ضمان من الأهالي والقيادات ومع تولى وزارة الداخلية إختصاصتها ستكون الأمور أكثر إنضباطاً الى جانب الحملات التي يطلقها المركز بالتعاون مع الجهات الضبطية هذه الأيام في كافة أرجاء البلاد ” .

المرصد – متابعات

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