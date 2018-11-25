السراج يعلن عن أسماء لجنته للمصالحة الشاملة

ليبيا – قرر رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج ، الخميس ، تسمية اللجنة التحضيرية لإعداد لمشروع ومؤتمر المصالحة الوطنية الشاملة مكونة من عدة شخصيات مختلفة .

السراج أوضح في قراره ذي الرقم “1544” لعام 2018 وقد تلقت المرصد نسخة منه بأن تكون اللجنة برئاسة الشيخ العالم عبد اللطيف الشويرف وعضوية نخبة من ” الاكاديميين والخبراء والشخصيات الوطنية المرموقة من رجال ونساء الوطن على امتداده وبكافة مكوناته ومناطقه ” .

وأشار القرار إلى أن تتولى اللجنة إجراء مشاورات وحوار على الصعيد الوطني مع الأطراف والهيئات الأساسية المنخرطة في المصالحة في كافة انحاء الدولة.

وأضاف رئيس المجلس الرئاسي أن القرار يأتي تأكيداً لإيمانه بتوحيد الصف ولم الشمل وتطلعه بأن تسود في المجتمع الليبي ثقافة التسامح والاعتراف بالآخر والقبول بالاختلاف وهو نواة لمشروع وطني شامل وذلك على حد وصفه .

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